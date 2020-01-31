تيارت.. الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المحلات

أطاحت مصالح الدرك الوطني لبلدية الجيلالي بن عمار بالتنسيق مع شرطة بلدية الرحوية، بعصابة مختصة في سرقة المحلات التجارية.

وعلم “النهار أون لاين” من مصادر مطلعة أن العصابة المتكونة من 3 أشخاص، تنشط ببلديتي الرحوية وواد السلام بولاية تيارت.

وبعد تكثيف التحريات وتتبع آثار هؤلاء، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هويتهم وعزمهم على السطو على محل تجاري ببلدية الجيلالي بن عمار.

ليتم التنسيق مع مصالح الدرك الوطني لذات البلدية التي نصبت كمينا لهم وتوقيفهم متلبسين بمحاولة سرقة.

وبعد التأكد من هويتهم قام عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الرحوية بعملية تفتيش لمساكنهم في منطقة ريفية تبعد عن الرحوية ببضعة كيلومترات عثر على المسروقات منها خردوات ومواد وسلع أخرى مختلفة.

وعلم “النهار أون لاين” أنّ وكيل الجمهورية قد أودع المتهمين الحبس الإحتباطي.