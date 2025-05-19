تيارت: الإطاحة بمشعوذ يستعمل “الفايسبوك” لنشر السحر والشعوذة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيارت. من رصد حساب إلكتروني على منصة “فيسبوك” يقوم صاحبه بنشر منشورات ومحتوى يتضمن ممارسات السحر والشعوذة عبر عدة صفحات ومجموعات إلكترونية.

وكان الحساب المذكور ينشر بشكل شبه يومي صورا وطلاسم ورموزا تشير إلى ممارسة طقوس الشعوذة. بالإضافة كذلك إلى عرض أدوات تستخدم في هذه الممارسات المحظورة قانونا.

وبناء على التحريات التقنية الدقيقة، تمكن الأمن من تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 31 سنة. تم توقيفه بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة بغرض الحصول على منفعة مادية والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص مع الترويج عمدا عبر استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال لممارسات السحر والشعوذة. والعرافة، والتنبؤ بالغيب، وذلك بهدف خداع الضحايا وإيهامهم بقدرات خارقة وصفات كاذبة مقابل الحصول على مبالغ مالية. مع حجز مختلف الأغراض والوسائل المستعملة في الشعوذة.

تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، ليتم وضعه رهن الحبس المؤقت.

وتواصل الفرقة المختصة تحرياتها للكشف عن أي متورطين آخرين أو شبكات مماثلة. في إطار تعزيز الأمن السيبراني وحماية المستخدمين من المخاطر الرقمية.

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