تيارت.. التحقيق في فاتورة مزورة لإستخراج الشعير من تعاونية الحبوب بمهدية

فتحت مصالح الأمن بدائرة مهدية تحقيقًا في قضية متعلقة بتزوير فاتورة لإستخراج كمية معتبرة من الشعير من مخزن حبوب.

ونقلت مصادر مطلعة لـ”النهار أون لاين”، أنّ أحد عمال مخزن الحبوب التابع لتعاونية الحبوب والخضر الجافة ببلدية مهدية تفطن للفاتورة، بعد أن إنتبه إلى القيمة المالية التي لا تتوافق مع الكمية المراد إستخراجها.

وحسب ذات المصدر فإنّ الفاتورة الحقيقة كان تسمح بإستخراج حوالي 12 قنطارًا وسجلت قيمتها في أسفل الفاتورة إلّا أنّ المعني قام بتغيير الكمية إلى 108 قنطارًا دون أن يقوم بتغيير القيمة المالية المناسبة لهذه الكمية المزورة.

الأمر الذي جعل مصالح تعاونية الحبوب والخضر الجافة ترفع شكوى لدى الشرطةذذذن التي شرعت في إستدعاء عدد من الموظفين والعمال، والإستماع لأقوالهم في إنتظار ما سيسفر عنه التحقيق قبل إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مهدية للنظر فيه والقضية للمتابعة.