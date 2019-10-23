تيارت : التحقيق في قضية إعتداء مدير ثانوية بن ثابت على أستاذة

أوفدت مديرية التربية لولاية تيارت لجنة تحقيق للوقوف على قضية اعتداء مدير ثانوية على استاذة ببلدية الجيلالي بن عمار بتبارت.

وعلم من مصادر موثوقة أن اللجنة التي ضمت مفتشين ومديرين قد استمعت إلى الأستاذة التي اتهمت مدير ثانوية بن ثابت بضربها أمام التلاميذ.

ويرجع السبب إلى ملاسنات كلامية وقعت بينهما واتهمته باهانتها وضربها.

وفي المقابل وحسب ذات المصادر نفى المدير اي اعتداء على الأستاذة التي حاولت استفزازه بطريقة غير لائقة امام التلاميذ.

وذلك على حد قوله رغم تلقيه شتائم من طرفها معتبرا ادعاءاتها مجرد افتراءات نظرا لمطالبته لها بالانضباط حفاظا على السير الحسن للمؤسسة.

وتزامن مع وجود مفتشي مواد مختلفة في الثانوية في زيارات توجيهية للاساتذة.

وقد علمت النهار أن لجنة التحقيق المتكونة من اطارات في التربية قد رفعت تقريرا مفصلاً إلى مديرة التربية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما يسعى البعض لاحتواء الحادثة و الصلح بين الطرفين قبل أن تأخذ أبعادا أخرى