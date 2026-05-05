تيارت.. الجمارك تحجز أزيد من 22 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بتيارت، ضمن إقليم اختصاصها، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 22485 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، أسفرت هذه العملية عن توقيف شخصين، مع حجز سيارة سياحية. كانت تُستعمل في هذا النشاط غير المشروع.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميًا.

