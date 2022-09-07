تيارت: الجمارك تحجز 4000 قرص مهلوس بالطريق الوطني رقم 40

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للسوقر التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتيارت. إقليم المديرية الجهوية للجمارك بولاية الشلف، من إحباط عملية لتهريب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة التهريب بأنواعه، حيث وبعد معلومات وصلت إلى الفرقة تم وضع حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 40. حيث تم ضبط مركبة سياحية وبعد تفتيشها تم العثور على 4200 قرص مهلوس نوع بريقابالين تركيز 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.

كما قامت ذات المصالح، بتوقيف شخص حيث تم تحويل ملف القضية على الجهات القضائية المختصة.

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حجز قنطارين لحوم فاسدة و150 ديك رومي بمذبح في تيارت

تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بفرندة بتيارت وبعد عمليات ترصد من كشف مذبح سري لاشرعي باحدى المزارع الفلاحية. المذبح مخصص لممارسة ذبح الدواجن باختلاف انواعها، حيث مكنت المعلومات من ضبط قنطارين من اللحوم الفاسدة والمتصلة بلحوم الديك الرومي. كما تم خلال العملية ضبط 150 من الديك الرومي مهيئة للذبح والتي تم تحويلها الى المصالح المختصة. فيما تمت عملية إتلاف اللحوم الفاسدة بالمركز التقني للنفايات بعين الحديد بالتنسيق مع المصالح البيطرية وبلدية فرندة. كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمواصلة التحقيق في مثل هذه القضايا المتصلة بصحة.

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