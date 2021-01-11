تيارت.. الحبس لـ15 شخصا إثر تورطهم في شجار مسلح أدى لمقتل قاصر

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة مهدية الإبتدائية بتيارت، اليوم الإثنين، 15 شخصا الحبس الإحتياطي.

وجاء ذك، بعد تورط المعنيين، في قضية حادثة مقتل قاصر وإصابة 19 آخرين في مواجهة مسلحة ببنادق صيد.

ووقع هذا الشجار، إثر خلاف حول أرض فلاحية تقع بمنطقة الشقيقة.

وكانت مصالح الدرك الوطني قد أوقفت عددا كبيرا من كلا العائلتين، منذ وقوع الحادثة قبل أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

وتم إحالة القضية، على قاضي التحقيق الذي شرع في تحقيقات مكثفة منذ صبيحة الأحد وسط حضور أمني مكثف.

ليتقرر إيداع 15 شخصا من كلا العالئلتين بسجن ولاية تيسمسيلت، ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائي،ة مع توجيه استدعاءات مباشرة لعدد من الأشخاص.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فإن تهما عديدة وجهت للمتهمين منها القتل والمشاركة فيه.

بالإضافة إلى تهم الشجار والتحريض وحمل سلاح دون مبرر شرعي والتجمهر المسلح.