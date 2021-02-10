تيارت: الحكم بسنة و7 سنوات سجنا نافذا في حق مروّجي المخدرات بالسوقر

تمكنت مصالح أمن دائرة السوقر بولاية تيارت، من توقيف شخصين في العقد الثاني والثالث من العمر بسبب حيازة المخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حيثيات القضية تعود إلى معلومات مفادها قيام شخص بترويج المخدرات بمدينة السوقر.

لتباشر عملية البحث والتحري التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الأول والثاني الممول الرئيسي له.

وبناءا على إذن بالتفتيش لمسكني المشتبه فيهما من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، تم ضبط وحجز كمية من المخدرات.

وقدرت الكمية، بـ 495 غرام، 92 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره (10060 دج) يعتبر من عائدات البيع.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، أين أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري.

وصدر في حق المشتبه فيه الأول سبعة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

فيما صدر في حق المشتبه فيه الثاني سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، عن قضية ممارسة غير مشروعة لمهنة الصحة بعرض أدوية على الغير بدون رخصة مع أمر الإيداع .