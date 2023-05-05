تيارت: الحماية المدنية تتمكن من توليد امرأة داخل سيارة الإسعاف

تدخل أعوان الوحدة الثانوية لدائرة مهدية في ولاية تيارت، اليوم الجمعة، على الساعة 09سا و 45د. من أجل نقل إمرأة حامل تبلغ من العمر 39 سنة إلى المستشفى.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تيارت، فقد داهم المخاض المرأة، داخل سيارة الإسعاف. مما تطلب تدخل الأعوان لمساعدتها على الولادة داخل سيارة الإسعاف.

وأشار بيان ذات الهيئة، أن العملية تمت بنجاح ووضعت الإمرأة مولودها من جنس ذكر و كلاهما بصحة جيدة .

وقامت مصالح الحماية المدنية بتحويل المرأة وابنها مباشرة إلى مستشفى محمد بو ضياف بمهدية .