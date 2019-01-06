تيارت.. الحمى القلاعية والطاعون يفتكان بالماشية وسط غياب مصالح بلدية شحيمة

في جولة ميدانية عبر المناطق الجنوبية بولاية تيارت وبالذات بجنوب بلدية شحيمة بتيارت حيث وقفنا على كارثة حقيقية تتمثل في نفوق العشرات من رؤوس الماشية خاصة الخرفان الصغيرة.

حيث أحصى الموالون نفوق 100 رأس أين سجلنا تواصل نفوق هذه الماشية حتى ونحن ميدانيا مع عدد من الموالين بالمنطقة التي إنتشر بها الداء الذي لم يحدد لحد الساعة من طرف مصالح البيطرة لبلدية شحيمة ودائرة عين الذهب.

التي يقول الموالون أنهم زاروا بعضهم غير أنهم أكدوا لهم عدم وجود مرض للماشية في وقت يتواصل نفوق الماشية حاليا.

مع تخوف الموالين الذين لم يجدوا من يرافقهم في طريقة الوقاية والحد من هذا المرض الذي قضى على جل الخرفان ويكاد يتحول الى وباء حقيقي.