تيارت.. الدرك الوطني يحجز “درون” كان بصدد عملية تصوير

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التابعة لبلدية مشرع الصفا بولاية تيارت، من حجز طائرة دون طيار مزودة بكاميرا.

وعلمت “النهار أولاين” من مصدر موثوق أنّ عناصر الدرك وردتهم معلومات عن تحليق “درون” مزودة بكاميرا عالية الجودة تقوم بعملية تصوير واسعة في عدة مناطق من بلدية مشرع الصفا.

قبل أن يتم توقيف الشخص الذي كان يستعمل هذه الطائرة والتحقيقات جارية مع الشخص حول كيفية حصوله على الطائرة والهدف من عمليات التصوير التي كان يقوم.

في حين رفضت مصادرنا إعطاء المزيد من تفاصيل في انتظار نتائج التحقيق.