تيارت.. الدرك الوطني يحرر قاصرتين ويوقف شخصين في وقت قياسي

حررت عناصر الدرك الوطني بولاية تيارت قاصرتين مختطفتين من اقليم بلدية السوقر، كما اوقفت المشتبه بهما في هذه القضية.

وجاءت هذه العملية، في إطار التنسيق العملياتي بين الدرك الوطني والأمن الوطني، اثر بلاغ لدى مصالح أمن دائرة السوقر مفاده إختطاف فتاتين قاصرتين من إقليم بلدية السوقر.

وعلى الفور إتخذت مختلف فرق الدرك الوطني إجراءات عاجلة، حيث تم غلق جميع المنافذ ومحاور الطرق.

وبعد إستغلال المعلومة وتنشيط عنصر الاستعلامات، تبين بأن السيارة متواجدة على مستوى وسط بلدية مدريسة.

وعند مشاهدة المشبوهين لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدريسة قاموا بترك القاصرتين ولاذوا بالفرار.

وبعد التنسيق مع وحدات المجموعة ، تم توقيف السيارة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين كرمس بالطريق الوطني رقم 90، حيث كان على متنها شخصان والسائق كان في حالة سكر.

ليتم تسليم القاصرتين رفقة والديهما إلى مقر أمن دائرة السوقر فيما تواصل التحقيقات في القضية.