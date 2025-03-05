تيارت: الدرك يحبط تمرير 150 ألف قرص “بريغابالين”

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، بحر هذا الأسبوع في عمليتين متفرقتين من حجز ما يقارب 150 ألف قرص مهلوس.

وجاءت العمليتين على إثر تفتيش دوري لأفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بتيارت خلال حاجزين أمنيين. العملية الأولى مكنت من توقيف شاحنة قادمة من ولاية مجاورة أين راود أفراد السد الشكوك حولها. ليتم توقيف الشاحنة وتفتيشها تفتيشا دقيقا ليتمكنوا من العثور على 137000 قرص مهلوس نوع “بريغابالين”.

ليتم توقيف السائق وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم توقيف شخص آخر وحجز سيارة. كانت تستعمل من طرف المشتبه فيهم لترصد مصالح الأمن.

أما العملية الثانية مكنت من توقيف شخصين وحجز مركبة عثر بداخلها على 11787 قرص مهلوس مخبأة بإحكام. داخل أماكن مهيأة خصيصا لذلك بعدما تم إعداد تجويفات داخل السيارة لغرض نقل هذه الكميات.

من خلال التحقيق تبين أن المشبه فيهما مسبوقين قضائيا. ومحل بحث في عدة قضايا فيما يبقى شخصان في حالة فرار.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية.

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