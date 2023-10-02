تيارت ..الدرك يحجز آلتي حفر ويوقف 3 أشخاص بتهمة حفر آبار بدون رخصة

على إثر معلومات مؤكدة، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، في عمليتين منفصلتين من حجز آلتي حفر (طارقة) في حالة عمل لحفر بئرين بدون رخصة.

عملية الحجز تمت في كل من منطقة الواد الطويل بلدية سرغين ومنطقة دوار بن شنة بلدية الشحيمة.

وذلك بعد مواصلة التحقيق تم التوصل إلى تحديد هوية 3 أشخاص متورطين. تم وضع آلتي الحفر بالمحشر البلدي لبلدية الشحيمة وسرغين.

فيما يبقى التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.