تيارت: الدرك يحجز أزيد من 1300 قارورة خمر على متن مركبة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الشلالة في تيارت، من توقيف مركبة بمدخل البلدية وحجز كمية تقدر بـــــ 1345 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام.

وجاءت هذه العملية، على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الشلالة مفادها محاولة تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية لغرض الترويج.

و بعد غلق جميع محاور الطرق، تم توقيف المركبة والعثور على المحجوزات والمتمثلة في 1345 وحدة خمر مقسمة على “457” قارورة نوع ألبرو سعة 50 سل. و96 علبة نوع البرج سعة 01 لتر، و792 قارورة نوع أفرواز مع مبلغ مالي قدره 24000 دج كعائدات إجرامية.

كما إتضح أن السائق لا يحوز على رخصة السياقة ليتم إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق وإستكمال الإجراءات القانونية، مع فتح تحقيق حول صحة الرقم التسلسلي للمركبة.

وسيتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة، فيما سيتم تسليم المحجوزات إلى أملاك الدولة بتيارت ووضع المركبة بالمحشر البلدي لبلدية قصر الشلالة.

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