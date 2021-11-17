تيارت: الدرك يحجز أكثر من 2300 قرص مهلوس

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت من تفكيك شبكة مختصة في ترويج وبيع الأقراص المهلوسة. وحجز أكثر من 2300 قرص مهلوس.

في هذا السياق، مكنت هذه العملية من حجز 2324 قرص مهلوس من نوع بريقابالين مع ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 75 مليون ستنيم.

كما تم حجز مكبتين كانتا تستعمل في عملية نقل المضبوطات كما تم توقيف 4 أشخاص تورطوا في القضية سيتم تقديمهم أمام العدالة.

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تيارت: توقيف مروجين ينقلان 1080 قرص مهلوس من ولاية شرقية لترويجها بمدينة السوقر

كما تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر، من توقيف شخصين ويتعلق الأمر بكل من المدعـو (د،ي – 26 سنة) و (ب ، ح -33 سنة) عن تهمة حيازة أقراص مهلوسة قصد عرضها للبيع.

وفي هذا السياق، وعلى إثر معلومات وردت لذات الفرقة مفادها وجود شخصين يقومان بنقل المؤثرات العقلية من إحدى ولايات الجنوب الشرقي

قصد إعادة ترويجها بمدينة السوقرعلى متن سيارة سياحية.

بالمقابل إستغلالا لذلك تم تحديد هوية المشتبه فيهما بحيت تم توقيفهما بأحد أحياء مدينة السوقر.

وبعد إخضاع المركبة إلى عملية التفتيش الدقيق تم ضبط و حجز 270 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، و مبلغ مالي قدره 40,000 دج.

ليتم تحويلهم إلى المصلحة و فتح تحقيق في القضية، إستمرارا للتحقيق و بناءا على إذن بالتفتيش لمسكني المشتبه فيهما

تم ضبط و حجز بأحدهما على كمية من الأقراص المهلوسة قدرها 810 قرص مهلوس من نفس النوع. لتقدر الكمية الإجمالية المحجوزة بـ 1080 قرص مهلوس من نوع بريقابالين.

بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري، حيث صدر في حقهما أمر إيداع.

تيارت..درك سي عبد الغني يضبط أكثر من 16000 كبسولة من الذخيرة

كما ضبطت الفرقة الاقليمية لبلدية سي عبد الغني بتيارت 16600 وحدة كبسولة من عناصر الذخيرة من الصنف الخامس.