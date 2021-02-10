تيارت: الدرك يحجز سلاح ناري من نوع “بيريطا”ويوقف 5 أشخاص بسرغين

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تيارت من حجز سلاح ناري من نوع بيريطا، وطلقات نارية مع توقيف 5 أشخاص.

وحسبما علمت “النهار”، فإن عملية الحجز جاءت بعد ورود معلومات لمصالح الدرك الوطني بسرغين، لتقوم بوضع حاجز أمني.

وتم وضع الحاجز بالطريق الولائي رقم 77أ حيث تم توقيف إحدى المركبات وبعد تفتيشها تم العثور على 150 غ من المخدرات.

وكانت مخبأة بإحكام لدى أحد الاشخاص الذين كانوا على متن المركبة وهو مبحوث عنه، ومسبوق قضائيا.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم فتح تحقيق وتفتيش مقر سكن كل الأشخاص الذين تم توقيفهم على متن المركبة.

وقد تم العثور على سلاح ناري من نوع بيريطا مع عدة طلقات وكذا مخزن.

وقامت مصالح الدرك الوطني بتوقيف كل الاشخاص مع حجز مركبتهم وتقديمهم الى الجهات القضائية.