تيارت ..الدرك يحجز 10 قناطير فاسدة من الزيتون الأسود

تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز 10 قناطير من الزيتون الأسود الفاسد.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن العملية تأتي في إطار محاربة كل مظاهر الإحتكار والمضاربة في الأسعار واستغلال هذا الظرف من طرف بعض التجار.

وأثناء قيام عناصر السرية الإقليمية للدرك الوطني بتيارت بدورية عبر الإقليم، بالضبط عند تواجدهم بمفترق الطريق المؤدي الى بلدية قرطوفة، بالطريق الوطني رقم 23 و بعد مراقبتهم النظامية لشاحنة نوع (JMC) بلاطو، تم حجز عشرة قناطير (1000 كلغ من الزيتون الأسود المصبر) منتهية الصلاحية.

وأضاف البيان، أنه سيتم إتلاف المحجوزات بمعية أفراد مصلحة الوقاية والصحة، تنفيذا لتعليمات وكيل الجمهورية بتيارت.