تيارت: الدرك يحجز 203 قنطار من الشعير.. وتوقيف مروّجي الأقراص المهلوسة

تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية تيارت وفي عمليتين منفصلتين من حجز 203 قنطار من الشعير. بالإضافة إلى توقيف 3 أشخاص يمتهنون تجارة الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمهدية ولاية تيارت وعلى إثر حاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم 40 من حجز كمية تقدر بـ 203 قنطار من مادة الشعير. التي كانت محملة على متن شاحنة ذات مقطورة.

وأوضح البيان، أنه تم توقيف شخص واحد لإنعدام الفوترة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. كما أن التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

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من جهتها إستطاع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسبعين فبولاية تيارت وفي عمليتين منفصلتين من توقيف مروجي الأقراص المهلوسة وحجز كمية معتبرة.

كما تم خلال العملية الأولى حجز كمية تقدر بـ 53 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ. أما العملية الثانية فتم خلالها حجز 120 قرص مهلوس. إضافة إلى مبلغ مالي قدره 43.000 دج كعائدات إجرامية .و هذا على متن مركبة سياحية و التي كانت مخبأة بإحكام داخل غطاء باب السائق.

كما أوضح المصدر، أنه قد تم تسليم المركبة إلى مصالح الجمارك بتيارت. مع توقيف 3 اشخاص بتهمة حيازة و نقل المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة. التهريب بإستعمال وسيلة نقل. إستمرار شخص رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه و المتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع إستصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة. يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة فيما يبقى التحقيق متواصل.

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كما تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقرطوفة بولاية تيارت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت في إطار محاربة المتاجرة بالخمور. حيث تم ضبط شاحنة على متنها 14040 قارورة خمر من كافة الأنواع والأحجام بعدما كان أصحابها يحاولون تمريرها على مستوى الطريق الوطني رقم 23 إلى تيارت.

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