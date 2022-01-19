تيارت: الدرك يحجز 212 قنطار من القمح اللين و1180 قنطار من أغذية الأنعام

تمكنت وحدات الدرك الوطني بولاية تيارت من حجز أكثر من 212 قنطار من القمح اللين المهشم. وأكثر من 1180 قنطار من اغذية الانعام بولاية تيارت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد جاءت العملية على إثر عدة مداهمات لوحدات الدرك الوطني بتيارت. تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بعين كرمس من حجز كمية تفوق 212 قنطار من القمح اللين المهشم. والذي هو عبارة عن قمح لين. تم تحويله عن مقصده الامتيازي الى الاستهلاك الحيواني.

كما تم في اطار مداهمات اخرى الدرك الوطني من حجز كميات مقدرة بـ1180 قنطار من اغذية الأنعام. بالإضافة كذلك إلى النخالة والذرة في وقت يتواصل التحقيق في ذات القضايا.

طالع أيضا

تيارت: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة المواشي واسترجاع 103 رؤوس من الغنم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بوشقيف بولاية تيارت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي وحسب المهعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت بعد إتصال عبر الرقم الاخضر مفاده تعرض مواطن الى سرقة قطيع من الغنم يقطن على مستوى دوار السعودات بعين بوشقيف، وبعد تفعيل عنصر الاستعلامات تمكنت ذات العناصر من تفكيك شبكة مختصة في السطو على مواشي المواطنين بالارياف. كما تمكنت ذات المصالح من توقيف المتورطين وهم 8 أشخاص مع استرجاع 103 رؤوس من الغنم. كما تم حجز عدد من الهواتف النقالة مع مركبتين وشاحنة تم استعمالها في السرقة. حيث سيتم تقديم المتهمين امام الجهات المختصة قضائيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور