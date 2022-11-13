تيارت: الدرك يحجز 250 قنطار من النخالة بفرندة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بفرندة ولاية تيارت، من حجز 250 قنطارا من مادة النخالة على متن جرار.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني. وأثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفرندة بخدمة شرطة المرور. تم توقيف جرار طريقي وبعد المراقبة والتفتيش إتضح أنه محمل على متنه مادة النخالة والمقدرة بـــ 250 قنطار.

حيث أن المعني لا يحوز على فاتورة الشراء، ليتم على إثرها توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مع حجز السلعة وتسليمها الى مصالح أملاك الدولة بفرندة. فيما تم يبقى التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.