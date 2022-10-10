تيارت: الدرك يحجز 2700 لتر من زيت المائدة

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارت رفقة فرقة الدرك لوادي ليلي. ومن خلال عمليتين من ضبط مركبة على متنها 2700 لتر من مادة زيت المائدة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت في إطار محاربة المضاربة في المواد الغذائية الأساسية. حيث تجاوزت الكمية المحجوزة 800 قارورة. والتي كانت موجهة إلى ولاية تيسمسيلت. حيث تم مخالفة القرار الولائي وتوجيهها عن غير مقصدها. إضافة إلى عدم الفوترة ليتم تسليم الكمية إلى مصالح أملاك الدولة بتيارت.