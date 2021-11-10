تيارت: الدرك يحجز 381 قنطارا من مادتي النخاله والقمح اللين

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تيارت، وفي عمليتين منفصلتين من حجز 381 قنطار من مادتي النخالة والقمح اللين على متن شاحنة.

وحسب بيان للدرك الوطني، فإنه في إطار محاربة كل مظاهر الإجرام والمحافظة على الإقتصاد الوطني. وفي عمليتين منفصلتين تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارت من حجز كمية تقدر بـ 90 قنطار من مادة النخالة + 190 قنطار من مادة القمح اللين المهشم.

كما أضاف البيان، أن الحمولة كانت على متن شاحنة وشاحنة ذات مقطورة. على مستوى الطريق الوطني رقم 23. حيث باشرت ذات المصالح التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. بتهم تحويل مادة مدعمة عن مقصدها الامتيازي.

تيارت: درك السبعين يضبط 100 قنطار من النخالة بدون وسم

من جهتها تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسبعين بولاية تيارت من حجز كمية تقدر بـ 101 قنطار من مادة النخالة غير الموسومة.

كما كانت الشحنة محملة على متن شاحنة ومركبة نفعية. كما تم توقيف 4 أشخاص في وقت يبقى التحقيق متواصل بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

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حجز 57 قنطار من مادة القمح اللين المغشوش

بالمقابل تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من حجز 57 قنطار من مادة القمح اللين موجهة لإعادة بيعها. العملية تمت بتاريخ امس الأول، على الساعة السادسة مساءا.

كما جاءت العملية أثناء قيام أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمعسكر. بخدمة دورية على الطريق الوطني رقم 17 أ الرابط بين بلديتي معسكر وبوحنيفية بالضبط بحور الدوران السنايسة بلدية تيزي. أين تم توقيف شاحنة.

وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تم العثور على كمية من خليط من مادة القمح اللين المطحونة والنخالة موزعة على أكياس بلاستيكية بوزن 40 كلغ للكيس الواحد. والمقدر وزنها بـ 57 قنطار و تقدر قيمتها المالية ب 159.600.00 دج.

بالمقابل رفعت المخالفات التي تمثلت في إعادة بيع مواد أولية، تم إقتنائها قصد التحويل في حالتها الأصلية وإنعدام الفوترة وتم الاتصال بوكيل الجمهورية لدى محكمة معسكرـ الذي كانت تعليماته بفتح تحقيق في القضية مع حجز السلعة وتسليمها لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بمعسكر. وضع الشاحنة بمحشر بلدية معسكر وتم إطلاق صراح المعني.