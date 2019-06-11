تيارت: الدرك يضبط 3 تلاميذ ثانويين أرادوا اجتياز الإمتحان مكان تلاميذ المتوسط

ضبطت مصالح الدرك الوطني، 3 تلاميذ ثانويين أرادوا اجتياز الإمتحان مكان تلاميذ المتوسط، بطاقين أو زمالة الأمير عبد القادر، في تيارت.

وذلك على أثر معلومات بإقدام 3 تلاميذ يدرسون بالثانوي، يريدون القيام باجراء الامتحان لشهادة التعليم المتوسط، مكان ممتحنين حقيقيين، بعد تسليمهم لكافة الوثائق.

حيث تم إبلاغ مصالح الدرك الوطني، التي تنقلت فورا الى مركز الامتحان “ديدوش مراد”.

أين تم ضبط هؤلاء التلاميذ قبل اجراء أي امتحان، وتم اقتيادهم والتحقيق معهم.

فيما علمنا أن التلاميذ الحقيقيين، تم اقصاؤهم مباشرة بعد هذه الحادثة.

واعتبرت الجهات الوصية والمكلفة باجراء الامتحانات، هذه الحادثة، خارجة عن النطاق الداخلي للإمتحان.