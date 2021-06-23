تيارت: الدرك يفكك شبكة مختصة في سرقة المركبات والدراجات النارية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمشرع الصفا ولاية تيارت، من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الدراجات النارية والمركبات. كما تم توقيف 7 أشخاص متورطين في القضية واسترجاع دراجات نارية.

وحسب بيان لمصالح الدرك، فإن وقائع القضية تعود إلى تقدم أحد الضحايا إلى مقر الفرقة الإقليمية بمشرع الصفا للتبليغ عن تعرضه لسرقة دراجة نارية. وهاتف نقال بسيدي واضح طريق الشلالات ببلدية تاقدمت ولاية تيارت. حيث تم على الفور تنشيط الإستعلامات ووضع خطة لإستدراج الضحية من طرف أحد الأشخاص الموقوفين. الذي أوهمه أنه يرغب في شراء دراجة نارية و طلب منه مرافقته إلى قرية سيدي واضح بلدية تاقدمت.

وأضاف البيان، أنه بعد وصول المشتري إلى المكان قام شخصان آخران بالإعتداء على الضحية و مرافقه بواسطة أسلحة بيضاء. هذا الأخير كان على إتفاق مسبق مع المعتدين وتم سرقة الدراجة النارية و هواتف نقالة. حيث مكنت التحريات من تفكيك الشبكة وتوقيف 07 أشخاص وإسترجاع الدراجة النارية المسروقة مفكّكة، بعد أن تم بيعها وإقتسام المبلغ المالي بين الأشخاص الموقوفين، وحجز المركبة. أين تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أمر بإيداع 06 منهم الحبس بالمؤسسة العقابية بتيارت.