تيارت: الدرك يفكك شبكة ويحجز 75 ألف قرص مهلوس و12 مركبة بالسوقر

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر ولاية تيارت من تفكيك شبكة مختصة في الترويج للأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية النوعية حيث تم وضع خطة محكمة أدت إلى توقيف شاحنة وبعد تفتيشها تم العثور على 75 ألف قرص مهلوس من نوع بريقابالين. واستكمالا للتحقيق تم تفكيك عناصر الشبكة والقبض عليهم والمقدر عددهم 11 شخصا. كما تم ضبط 12 مركبة كانت تستعمل لنفس الأغراض. فيما تم تقدير قيمة المححوزات والتي وصلت إلى 24 مليار سنتيم. حيث سيتم تقديم المتورطين أمام العدالة.