تيارت: الدرك يفكّك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدروسة، مجموعة تيارت من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية. الخاصة بمشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي تيارت وسعيدة.

وحسب بيان، لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناء على اتصال وارد عبر الخط الأخضر 1055. أين تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدروسة، مجموعة تيارت من تفكيك شبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بمشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي تيارت وسعيدة.

ومن خلال التحقيق تبين بأن عناصر هذه الشبكة الإجرامية محترفي هذا النوع من الإجرام يقومون بقطع الكابل من السكة الحديدية. ثم القيام بعملية تذويبه من أجل استخراج مادة النحاس. ليتم نقل المادة إلى مدينة تيارت باستعمال وسائل نقل مموهة من طرفهم. بعد تجميعها توزع إلى جهات مختلفة لبيعها واقتسام العائدات فيما بينهم.

وأشار البيان، إلى أن العملية مكنت من توقيف 6 أشخاص واسترجاع كمية تقدر بــ 10 قناطير من الكوابل النحاسية بقيمة مالية تقدر بـــ 750 مليون سنتيم. مع حجز أدوات تستعمل في عملية السرقة، وحجز وسيلتي النقل المستعملة في الجريمة. ليتم متابعتهم ورفع ضدهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، سرقة كوابل النحاسية باستعمال مركبة التخريب العمدي لملك الدولة. وسيتم تسليم المحجوزات إلى ممثل الشركة المكلفة بإنجاز المشروع.