تيارت: الدرك يفكّك شبكة مختصة في سرقة الماشية بملاكو

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بملاكو بتيارت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي.

العملية جاءت إثر إتصال وارد عبر الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني بتيارت من طرف الضحية. مفاده تعرضه لسرقة رأسين من الغنم من طرف مجهولين. وعلى الفور تم تفعيل مخطط قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت لمجابهة سرقة المواشي. بعد التنسيق مع الفرقة المحققة و الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر. تم توقيف المركبة في نفس اليوم على الساعة 23:30 ليلا على متنها 03 أشخاص متورطين، أين تم إقتيادهم إلى مقر الفرقة.

من خلال التحقيق تبين أن المشتبه فيهم قاموا بإخفاء الخروفين عند المشتبه فيه الرابع الساكن ببلدية السوقر. و الذي قام بيعهما لإقتسام المبلغ فيما بينهم، أين تم توقيفه

.العملية مكنت من توقيف 04 أشخاص و حجز وسيلة النقل المستعملة في الجريمة. وسيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.