تيارت: الدرك يكشف ورشة سرية لصناعة الشمة المقلّدة ويحجز 13 طنا

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت بتيارت، وعلى إثر معلومات واردة من إكتشاف ورشة مخصصة لصناعة الشمة. و التي كانت تعتمد التقليد لعدة علامات متنوعة.

حيث كان المتهمون الثمانية الموقوفون وهم عمال يقومون بممارسة عملهم في ظروف كارثية وصادمة بخلط الشمة على الأرض. أين حولوا إحدى المزارع الفلاحية الى مستودعات لصناعة الشمة سريا. و عن طريق اقتناء الات وعتاد خاصة لذلك. كما كان هؤلاء العمال يقيمون بذات المزرعة وسط تمويه تام تم كشفه من طرف مصالح الدرك الوطني. التي استطاعت ان تعثر على العتاد وكميات معتبرة من الشمة والمواد الاخرى المستعملة كمادة الجير والملونات التي تعدت كمياتها 13 طنا مخبأة ومكدسة بأكياس تحضيرا لتحويلها للاستهلاك البشري. حيث كانت تستعمل بها مواد غير معروفة وتؤثر صحيا.

ليتم توقيف المتهمين وتحويلهم على المحاكمة فيما تم حجز كل المواد والشمة المقلدة والعتاد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور