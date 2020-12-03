تيارت: الدرك يوقف شخصين ويفكك شبكة مختصة في السرقة عبر الأحياء بكارمان

قامت مصالح الدرك الوطني في تيارت ، بتفكيك شبكة إجرامية تقوم بالسرقة بمختلف أنواعها.

وتعود الوقائع إلى الثالثة صباحا، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت بدورية عبر الإقليم وهم متواجدين بحي كارمان.

ولفت إنتباههم شخصين متواجدين بالقرب من شاحنة كانت مركونة بالحي المذكور.

وعند الإقتراب منهما، لاذ أحدهما بالفرار، فيما تم توقيف المشتبه به الأول الذي كان داخل الشاحنة يقوم بنزع المذياع.

كما تم العثور بمكان السرقة على بطاريتين و 08 مفاتيح ميكانيكية.

فيما تم حجز رافعة عجلات الشاحنة التي كانت مخبأة بالقرب من أحد المساكن على بعد بضعة أمتار من مكان وقوع السرقة.

بعد تكثيف التحريات، تم توقيف الشخص المتورط الثاني .

وأسفرت عن توقيف شخصين واسترجاع بعض من المسروقات المتمثلة في بطاريتين ورافعة عجلات الشاحنة و 08 مفاتيح ميكانيكية ومذياع الشاحنة.

وتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت أين تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيارت .