تيارت: الدرك يوقف مُروجي المخدرات أمام المدارس بوادي ليلي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد ليلي في تيارت، بعد معلومات واردة إليها مفادها قيام عدد من الأشخاص بترويح وبيع المخدرات بالقرب من المؤسسات التربوية.

تم على اثرها مباشرة وضع خطة محكمة واحاطة المكان و بمجرد رؤية افراد الفرقة من طرف عنصر الرصد الذي كان على متن دراجة نارية من نوع vms. قام بتنبيه المشتبه فيه الثاني الذي كان يروج المخدرات. وبعد محاولتهما الفرار تم توقيفهما مباشرة بالقرب من المتوسطة.

وبعد تفتيشهما تفتيشا دقيقا وأمنيا تم حجز بداخل جيب احدهما على كمية تقدر بـ13 غ من المخدرات موزعة الى قطع صغيرة ومهيأة للبيع مع مبلغ مالي قدره 10550 دج. من عائدات البيع واسلحة بيضاء تستعمل في عملية التقطيع. كما تم حجز الدراجة النارية وبعد تقديم المتهمين امام وكيل الجمهورية تم ايداعهما الحبس بمؤسسة اعادة التربية والتاهيل بتيارت.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور