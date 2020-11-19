تيارت.. الدرك يُحاصر بارونات خمور ويحجز 3 آلاف وحدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية الحمادية بتيارت، من حجز كمية كبيرة من مختلف المشروبات الكحولية في احدى المناطق الريفية ببلدية الحمادية.

وتعتبر هذه العملية، الثانية في أقل من 48 ساعة.

وعلم من مصادر مطلعة، إن عملية حجز الكمية تمت اثر معلومات وردت الى ذات المصالح عن قيام بارونات بنقل كمية كبيرة من المشروبات الكحولية على متن سيارات نفعية.

بالإضافة إلى التنقل من جهة لأخرى في المناطق الريفية وعدم الإستقرار في مكان واحد تجنبا لعناصر الدرك الوطني.

ليتمكن عناصر الدركـ، من تحديد مكان المعنيين، ومباغتتهم وهم يقومون ببيع الخمور في منطقة ريفية.

أين تم حجز أكثر من 3200 وحدة من الخمور من مختلف الأنواع والأحجام.

و تأتي هذه العملية بعد أقل من يومين من حجز ذات المصالح 10500 وحدة من المشروبات الكحولية في فيرمة، تقع على بعد بضعة كيلومترات عن الحمادية.

ولقي تدخل عناصر الدرك الوطني ترحيبا من طرف السكان، الذين أثنوا على دورهم في مواجهة بارونات الخمور في المنطقة.