تيارت .. السكان يحتجون ويطالبون بالإفراج عن قائمة التحصيصات الإجتماعية بتوسنينة

في وقفة إحتجاجية لهم اليوم أمام مقر بلدية توسنينة بتيارت، طالب العشرات من مواطني البلدية وخاصة منهم الذين يعيشون أزمة

سكن خانقة الإفراج عن قائمة التحصيصات الإجتماعية المعدودة ب200 قطعة.

حيث يطالبون بالتحقيق في هذا البرنامج خاصة وانه وجد إعتراض من طرف المصالح الفلاحية، في حين

يؤكد السكان ان الارضية المختارة غير صالحة للفلاحة مطالبين بإعادة النظر في هذه القضية التي طالت لسنوات.

وطالت معها معاناة المواطنين حيث يطالبون تدخل والي ولاية تيارت بالتدخل لتفعيل هذا المشروع.

وخاصة أنّه هناك برنامج للتوسعه يخص قرابة 75 هكتار مخصصة للبناء، في حين أكد البعض الآخر

من المواطنين أنهم قد يصعدون من إحتجاجهم إذا ما إستمرت الأمور على ماهي عليه في ظل

معاناة تستمر لعائلات ومواطنين كبر بعضهم في السن ولم يستفد لحد الساعة من أي برنامج سكني