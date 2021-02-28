تيارت.. السكان يحتجون ويطالبون بالافراج عن قائمة السكنات الاجتماعية في قصر الشلالة

تجمع اليوم الأحد، عدد من السكان أمام بلدية قصر الشلالة بتيارت، احتجاجا على التأخر في الإعلان عن قائمة السكنات الاجتماعية.

وناشد أحد المحتجين في اتصال مع النهار أون لاين، من السلطات المعنية وعلى رأسها والي تيارت بالتدخل ومراعاة ظروفهم “المزرية”.

بعد ان انهكمهم الكراء و اخرون يعيشون في مآرب و اكثرهم يعيشون في مشاكل عائلية وصلت إلى حد الطلاق حسب شكوى احدهم.

وقد تساءل هؤلاء الذين كانوا يرفعون شعارات مختلفة تدعو الى الإسراع في الإعلان عن قائمة المستفيدين عن سبب هذا التأخير.

والذي لم يجدوا له مبرر،وأصبحت الإشاعات تصنع الحدث كل مرة عن قرب الإعلان عنها دون تحديد تاريخ معين لاشهار القائمة.

ومن المنتظر أن تضم القائمة، 652 مستفيدا، حيث ناشدوا السلطات المعنية وعلى رأسها الوالي محمد أمين درامشي باتخاذ قرار الإعلان.