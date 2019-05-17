تيارت.. العثور على التلميذة المفقودة منى عابد بوهران واعادتها الى بيتها

أخبار الجزائر
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تيارت.. العثور على التلميذة المفقودة منى عابد بوهران واعادتها الى بيتها
بقلم ديار بن داود

علمت ” النهار” أنه تم العثور على التلميذة منى عابد 17 سنة التي إختفت منذ 4 أيام عن بيتها العائلي بقرية سيدي واضح في تيارت.

الطفلة وجدث علعلى قيد الحياة وفي صحة جيدة، والتي اختفت بعدما كانت عائدة من الثانوية ببلدية ملاكوالى مسكنها بقرية سيدي واضح.

وهو ما أثار غضب سكان هذه القرية الذين خرجوا وقاموا بقطع الطريق الوطني رقم 14 .

حيث طالبت عائلة التلميذة بضرورة تحرك السلطات من أجل مساعدتهم في البحث عن التلميذة التي عثر عليها لدى مواطن يشتغل كسائق سيارة اجرة من وهران.

وقد كانت التلميذه لديه بعد أن وجدها وتكفل بحمايتها قبل ان يبلغ أهلها بوجودها عنده ليتم تنقل افراد من العائلة لإعادة التلميذة إلى بيتها حيث تتواجد الآن.


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