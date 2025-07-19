تيارت.. العثور على الطفل المفقود نور آدم

أعلنت مصالح الحماية المدنية في تيارت، اليوم السبت، عن العثور على الطفل المفقود، نور آدم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم العثور على الطفل نور آدم، البالغ من العمر 7 سنوات. والذي كان قد اختفى بعد خروجه من المدرسة القرآنية ظهر اليوم.

وأشرف على عملية البحث، مديرية الحماية المدنية لولاية تيارت بقيادة العقيد علي غربي. حيث تم تسخير إمكانيات بشرية ومادية هامة.

ويتعلق الأمر بـ 45 عونًا من مختلف الرتب، والفرقة السينوتقنية “كلاب البحث المدربة”، و6 شاحنات خفيفة لمكافحة الحرائق. وسيارة إسعاف، وحافلة لنقل الأعوان، وسيارة اتصال ميدانية.