تيارت: العثور على الغريقين المفقودين بواد بوكريمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية رفقة الدرك الوطني صبيحة اليوم الثلاثاء. من العثور على الشخصين المفقودين ليلة أمس بعدما جرفهما وادي بوكريمة ببلدية الرصفة ولاية تيارت.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمر يتعلق بشخص كان رفقة إبنه على متن شاحنة. غير أنهما إختفيا عن الأنظار بعد التهاطل الغزير للأمطار وفيضان واد بوكريمة.

وكانت مصالح الحماية المدنية بتيارت قد أعلنت أمس أنه تم تسجيل فقدان شخصين جرفتهما السيول على مستوى بلدية الرصفة بعد تساقط امطار رعدية. وأوضحت ذات المصالح بأن المفقودان كانا على متن شاحنة داهمتها السيول وجرفتها. كما أطلق أعوان الحماية حملة بحث عن الشخصين المفقودين بوادي بوكرية.