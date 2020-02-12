تيارت.. العثور على جثة الحراق الثاني من بين الـ17 المفقودين في الرحلة السرية

تم العثور على جثة الحراق الثاني من بين الـ 17 المفقودين في رحلة سرية قام بها هؤلاء قبل شهرين بولاية تيارت.

وأفادت مصادر لـ “النهار”، أن قضية الحراقة الـ17 والذين توجهوا في رحلة سرية قبل شهرين، لا يزال يكتنفها الغموض.

حيث لم يتم العثور على أغلبية جثث هؤلاء الشباب إلى غاية اليوم.

وأكد ذات المصدر ، أن حالة شاب واحدة، والذي تم التعرف على جثته عن طريق هاتفه النقال، وتم نقل جثته.

في حين لايزال رفقاءه الآخرين مصيرهم مجهولا، وأكدت إحدى العائلات للحراقة أنها تعيش نفس الأوضاع رفقة عائلة هواري من حي كارمان بمدينة تيارت والتي هي الأخرى صرحت بأنهم تعرفوا مؤخرا على احد اشقائهم المسمى، هواري بن زينب، والذي كان من ضمن هذه الحراقة.

ولا يزال الإنتظار في تحاليل الحمض النووي لتأكيد هويته والقيام بعملية نقل الجثة ودفنها بمسقط راسه، في انتظار ظهور باقي الحراقة.