تيارت.. العثور على جثة الشيخ قضابي علية داخل بئر بعد 8 أشهر من الاختفاء

تم مساء اليوم إكتشاف جثة شيخ بأحد الآبار بمنطقة ريفية على عدة كيلومترات جنوب مدينة تيارت.

حيث تم إنتشال جثته من طرف فرقة الغطاسين بمصالح الحماية المدني.

وبعد التحريات تبين أن الجثة هي لشيخ قضابي بن علية الذي كان محل بحث منذ 8 أشهر.

حيث عاب عن البيت العائلي شهر أكتوبر الماضي، اين كان لتلفزيون النهار تدخل لنقل قصة الشيخ.

الذي كان مسافرا الى بلدية قصر الشلالة لقضاء مصلحة ومن يومها لم يعثر عليه.

ليتم العثور عليه اليوم في بئر لا يبعد عن مكان مسكنه العائلة سوى بعشرات الأمتار.

وتبقى عملية العثور على الشيخ بهذا البئر تطرح عديد من الاسئلة.

حيث ان العائلة كانت قد بحثت بهذا البئر بالذات ولم تجد به شيئا.

والذي كان جافا لتجد جثة الضحية اليوم بذات البئر وهو مملوء بالمياه نتيجة الأمطار الأخيرة.