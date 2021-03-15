تيارت.. العثور على كمية من الدواجن مذبوحة في الأوساخ

تمكن الدرك الوطني بتيارت من حجز كمية معتبرة من الدواجن داخل مذبح سري يفتقد إلى أدنى شروط الصحة و النظافة.

ووردت معلومات إلى الدرك بوجود مستودع يستغله صاحبه لذبح الدواجن يقع بالقرب من طريق الوزن الثقيل.

وتنقل أفراد الدرك للمكان أين عثر على 362 دجاجة مذبوحة بطريقة غير شرعية، منها 122 دجاجة كانت بصدد تحويلها للأسواق.

وحسب نفس المصدر، فقد عثر عناصر الدرك الوطني على كمية من الدجاج مرمية على الأرض وأخرى داخل حوض مائي معفن.

وتم حجز الكمية، حيث تبين لاحقا أن المعني لا يحوز على سجل تجاري ولا على شهادة الاعتماد الصحي.

وقامت الجهات المختصة بإحالة ملفه إلى القضاء.