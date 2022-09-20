تيارت: العثور على 1200 قارورة خمر بمخبأ سري تحت الأرض بقرية الملعب

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتخمارت ولاية تيارت، من العثور على أكثر من 1200 وحدة من المشروبات الكحولية مخبأة تحت الأرض.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت بعد معلومات واردة إلى مصالح الدرك الوطني بتخمارت بتيارت تفيد بوجود كمية معتبرة من الخمور بإحدى السكنات بقرية الملعب ببلدية تخمارت.

وعلى الفور تم تنقل عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، التي قامت بمداهمة مسكن في طور الانجاز. حيث وبعد عمليات تفتيش دقيق تم العثور على كمية معتبرة من الخمور مخبأة بشكل سري تحت الأرض. بمكان مموّه بالحديد والالواح الخشبية. حيث تم حجز 1280 قارورة خمر من كافة الأنواع تم تحويلها على مصالح أملاك الدولة فيما يتواصل التحقيق في القضية.