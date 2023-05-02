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قناة النهار

تيارت : الفلاحون يصطدمون بتلف محاصيل الحبوب بسبب شح الأمطار

بقلم قناة النهار
تيارت : الفلاحون يصطدمون بتلف محاصيل الحبوب بسبب شح الأمطار
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الفلاحون يصطدمون بتلف محاصيل الحبوب بسبب شح الأمطار بولاية تيارت.

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