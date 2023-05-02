قناة النهار تيارت : الفلاحون يصطدمون بتلف محاصيل الحبوب بسبب شح الأمطار بقلم قناة النهار نشر في 02 ماي 2023 - 14:56 شارك غرِّد أرسل 132 0 الفلاحون يصطدمون بتلف محاصيل الحبوب بسبب شح الأمطار بولاية تيارت. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cU7BP اقرأ أيضا نور الدين حيان: هناك فنانين إنتهت صلاحيتهم قناة النهار 13 أفريل الحراشي: "راح ندور على سمير وندير زووم وحدي" قناة النهار 18 أفريل تركيا : الجزائرية "إنتصار"..طبيبة ترافق المرضى وتحميهم من إحتيال وبزنسة المستشفيات قناة النهار 23 أفريل "مفيدة عداس : "من غير المحترم الممثل هو لي يجيب اللباس لي يمثل بيه قناة النهار 15 أفريل الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الحرس الجمهوري قناة النهار 19 أفريل أكبر مسجد بآسيا الصغرى.. مسجد "تشامليجا بأسكودار" معلم ديني سياحي بامتياز قناة النهار 26 أفريل كسوة العيد.. الفصل الأخير من حملة الصداقة الجزائرية التركية قناة النهار 19 أفريل محمد علال: كل الأدوار التي تمر في الشاشة تخضع لمعايير قناة النهار 16 أفريل فيصل المقداد: أتيت للتعبير عن إمتتان سوريا لوقوف الجزائر إلى جانبها.. نحن بحاجة إلى تعزيز علاقاتنا قناة النهار 15 أفريل سفير الجمهورية السورية: “لا ننسى وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في محنتها القاسية " قناة النهار 25 أفريل