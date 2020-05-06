تيارت.. القبض على سارق مركبة سيدة بالطريق العمومي

تمكنت مصالح الأمن بتيارت من توقيف شخص بتهمة سرقة من داخل مركبة في الطريق العمومي مع حيازة الأقراص المهلوسة.

العملية جاءت بناءا على شكوى تقدمت بها إمرأة في الثلاثينيات إلى مصالح الأمن الحضري الأول، تعرضت للسرقة من داخل مركبتها التي كانت مركونة بالطريق العمومي بأحد أحياء مدينة تيارت من طرف مجهولين

أين تم سرقة وثائق إدارية ،هاتفين نقالين، مبلغ مالي قدره 60.000 دج ومفاتيح وجهاز تحكم خاصة بباب محل من سيارتها كانت مركونة بالطريق العمومي بأحد أحياء المدينة

وعلى إثر ذلك باشرت ذات المصالح التحريات التي أسفرت من تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الامر بالمدعو “ي، ي -23 سنة”.

كما تم العثور داخل منزل المشتبه فيه على مبلغ مالي قدره 82.500 دج، وكذا 16 قرص مهلوس من نوع باركينان.

وضبط قطعتين من المخدرات كيف معالج قدر وزنها بـ2.5غرام، سلاح أبيض من نوع أوكابي ثلاث نجوم.

بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.