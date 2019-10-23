تيارت: القبض على شخصين وحجز 560 قارورة خمر بفرندة

ألقت الشرطة القضائية لولاية تيارت، القبض على شخصين، وحجزت قارورة خمر، ببلدية فرندة.

يأتي هذا، على إثر معلومات، مفادها وجود شخصين، أعمارهما بين 30و 42 سنة، يقومان باستغلال منزليهما لبيع الخمور ببلدية فرندة.

واستغلالا لذلك، تم إستصدار إذن بالتفتيش لمسكني المشتبه فيهما من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة.

وتم ضبط وحجز بمسكن المشتبه فيه الأول على كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ 432 وحدة من مختلف الأنواع.

فيما تم ضبط وحجز 128 وحدة خمر من مختلف الأنواع بمسكن المشتبه فيه الثاني.

وقدرت الكمية الإجمالية للمشروبات الكحولية المحجوزة بـ560 وحدة من مختلف الأنواع.

وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة، أين أحال القضية على المثول الفوري، حيث صدر بحقهما إستدعاء مباشر.