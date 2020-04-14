تيارت: القبض على مشعوذ وحجز مصاحف مدنّسة وطلاسم تستعمل للسحر بالسوقر

تمكنت مصالح أمن دائرة السوقر بولاية تيارت، من توقيف شخص المدعو(م،ب 58 سنة) ، عن قضية ممارسة الشعوذة والاستهزاء بمعلوم من الدين.

بالإضافة إلى التصريح وتدنيس وتشويه المصحف الشريف واستعمال لقب متصل بمهنة والإدلاء بها دون استفاء الشروط القانونية جنحة الاحتفاظ بصور بدون إذن صاحبها وحيازة مواد طبية مغشوشة بدون سبب شرعي لممارسة الشعوذة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فحيثيات القضية تعود إلى الساعة الثالثة صباحا، اثر دوريات لعناصر الشرطة عبر شوارع مدينة السوقر.

ولفت انتباههم لمركبة سياحية مشتبه فيها ،ليتم توقيفها على الفور وإخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش أين تم ضبط بداخلها عدد من الكتب القرآنية ومصاحف ممزقة مكتوب عليها كتابات هزلية، اضافة الى عدد من الحروز مكتوب عليها طلاسم وصور فوتوغرافية لأشخاص مجهولين.

واستغلالا لذلك تم فتح تحقيق حول القضية ،وبناءا على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر تم تفتيش مسكن المشتبه.

وضبط بمسكن المشتبه فيه كتب بها جداول تستعمل لأغراض السحر والشعوذة، كمية من الأعشاب والعقاقير، قارورات بها سوائل مختلفة الألوان ،صور فوتوغرافية تخص الجنسين طلاسم وأحراز أخرى وبعد استكمال الإجراءات القانونية ، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، الذي أحال ملف القضية على اجراءات المثول الفوري حيث صدر في حقه أمر إيداع.