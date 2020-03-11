تيارت: الموالون يحتجون أمام مخزن الحبوب بسبب نقص حصص الشعير

تجمع أمس عدد من الموالين أمام مخزن الحبوب، بقصر الشلالة، التابع لتعاونية الحبوب والخضر الجافة بمهدية، احتجاجا على حصص الشعير القليلة المخصصة لهم.

وقال الموالون في تصريح لـ “النهار”، إن وضعية تربية المواشي أصبحت صعبة، في ظل الجفاف الذي يهدد المنطقة، بسبب قلة الأمطار.

واشتكى هؤلاء من الكمية التي تخصصها تعاونية الحبوب لمهدية، حيث أكد هؤلاء أنهم استلموا حصتين من أصل 4 حصص، مما زاد من تخوفهم لا سيما أن الكمية المخصصة للرأس الواحدة تقدر ب، 300 غرام، وهي غير كافية، في حين أن الرأس الواحدة من الغنم تتطلب 1 كلغ.

وطالب الموالون، الجهة الوصية، بإعادة النظر في حصص الشعير وتسهيل عملية استلامه، حيث مكث هؤلاء لأكثر من يومين، وهم ينتظرون خاصة وأن أغلب الموالين من مناطق ريفية بعيدة، دون أن تراعي تعاونية الحبوب ظروفهم.

كما لم يفتح لهم المخزن، حتى تدخل رئيس دائرة قصر الشلالة بعد أن كاد الوضع يتطور نحو التصعيد.

ولإلقاء الضوء على شكوى الموالين، التقت النهار مع مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافة لمهدية.

وأرجع مدير تعاونية الحبوب، سبب امتناع مؤسسته تسليم الحصة 3و 4 لقرار الوزارة المعنية ولا دخل للتعاونية في ذلك.