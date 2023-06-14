تيارت ..اليوم الرابع لامتحان البكالوريا .. ضبط 8 مترشحين في حالة غش بمركز واحد

تم، اليوم الاربعاء ، ضبط ثماني حالات غش عن طريق إستعمال الهاتف بمركز إجراء إمتحان شهادة البكالوريا على مستوى ولاية تيارت.

وحسب مصادر النهار اونلاين التلاميذ تم ضبطهم في اليوم الرابع من إمتحان الباك يقومون بالغش بإستعمال الهاتف. حيث سجلت حالات الغش على مستوى مركز ثانوية الونشريسي ببلدية مهدية بتيارت.

التلاميذ الذين تم ضبطهم يدرسون شعبة آداب وفلسفة في مادتي التاريخ والجغرافيا. ليتم اقصاؤهم وتحويل على المصالح الامنية.

وبهذا تصل الحصيلة لحالات الغش بتيارت إلى 17 حالة غش حتى اليوم .