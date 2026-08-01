تيارت.. انتشال جثة شاب من بركة مائية بملاكو 

تمكنت مصالح الحماية المدنية بتيارت من انتشال جثة شاب من داخل بركة مائية بشلالات سيدي واضح ببلدية ملاكو ودائرة مدروسة.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 14:00 من أجل عملية بحث وإنقاذ عن غريق في بركة مائية حيث تم انتشاله .

وخلّف الحادث وفاة شاب يبلغ من العمر 17 سنة ينحدر من بلدية عين الذهب تم انتشاله. ونقله من طرف إسعافاتنا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية يوسف دمرجي بتيارت.

العملية سخرت لها المصالح ذاتها سخرت 16 عوناً بمختلف الرتب من بينهم 2 غطاسين، سيارة إسعاف، وشاحنة انقاذ.