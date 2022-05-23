تيارت: انتشال جثة غريق من حوض مائي

تمكنت مصالح الدرك الوطني اليوم الاثنين، من اتنشال جثة غريق من حوض مائي للسقي بولاية تيارت.

وفي بيان لذات المصالح، فقد تم انتشال جثة الغريق في حدود الساعة 12 و 30 دقيقة، من حوض مائي للسقي،ببلدية سبعين دائرة المهدية بمزرعة قرقار بولاية تيارت.

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كما تمكن أفراد الشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بولاية تيارت من توقيف مشعوذ مع حجز معدات الشعودة ومصحف مدنس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن عملية التوقيف جاءت على إثر معلومات تفيد بممارسة أحد الأشخاص لطقوس سحر الشعوذة. حيث تحركت عملية التحقيق والتحري التي أدت إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 46سنة. يقوم بممارسة الشعوذة على مستوى مسكنه الكائن بمدينة السوقر.

كما أدت عملية التفتيش إلى ححز وضبط أدوات ومعدات مختلفة كان يستعملها المتهم في الشعوذة كطلاسم و مواد وأعشاب. وكذا مصحف مدنس وصور لأشخاص تم ممارسة السحر عليهم. ليتم تحويل المتهم على وكيل الجمهورية بتهمة المساس بمعلوم الدين والإضرار بالمواطنين وممارسة طقوس السحر والشعوذة.

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