تيارت: انتشال جثة غريق من حوض مائي
تمكنت مصالح الدرك الوطني اليوم الاثنين، من اتنشال جثة غريق من حوض مائي للسقي بولاية تيارت.
وفي بيان لذات المصالح، فقد تم انتشال جثة الغريق في حدود الساعة 12 و 30 دقيقة، من حوض مائي للسقي،ببلدية سبعين دائرة المهدية بمزرعة قرقار بولاية تيارت.
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تيارت: الإطاحة بمشعوذ يمارس طقوس السحر والشعوذة ويدنّس المصحف
تيارت: الإطاحة بمشعوذ يمارس طقوس السحر والشعوذة ويدنّس المصحف
كما تمكن أفراد الشرطة القضائية لأمن دائرة السوقر بولاية تيارت من توقيف مشعوذ مع حجز معدات الشعودة ومصحف مدنس.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن عملية التوقيف جاءت على إثر معلومات تفيد بممارسة أحد الأشخاص لطقوس سحر الشعوذة. حيث تحركت عملية التحقيق والتحري التي أدت إلى توقيف شخص يبلغ من العمر 46سنة. يقوم بممارسة الشعوذة على مستوى مسكنه الكائن بمدينة السوقر.
كما أدت عملية التفتيش إلى ححز وضبط أدوات ومعدات مختلفة كان يستعملها المتهم في الشعوذة كطلاسم و مواد وأعشاب. وكذا مصحف مدنس وصور لأشخاص تم ممارسة السحر عليهم. ليتم تحويل المتهم على وكيل الجمهورية بتهمة المساس بمعلوم الدين والإضرار بالمواطنين وممارسة طقوس السحر والشعوذة.
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تيارت: توقيف شخصين و حجز 645 قرص مهلوس
كما تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخصين وحجز كمية من الأقراص المهلوسة.
وفي هذا السياق فإن الأمر بكل من المدعو ب،ص – 29 سنة، والمدعو ل ،هـ -31، عن تهمة حيازة وعرض وتوزيع وإقتناء أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير قانونية.
وفي هذا الشأن فإن العملية تعود على إثر معلومات وردت لذات الفرقة ، مفادها وجود شخصين ينحدران من إحدى بلديات تيارت. بصدد إدخال كمية من المؤثرات العقلية الى المدينة.
و إستغلالا لذلك تم تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما على متن سيارة سياحية ، ليتم إخضاعمها الى التلمس الجسدي والمركبة الى التفتيش الدقيق.
ليتم ضبط وحجز بحوزتهما 645 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، ليتم تحويل المركبة والمشتبه فيهما الى المصلحة لمواصلة التحقيق في القضية. بعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما امام وكيل الجمهورية.
حيث صدر في حقهما أمر إيداع عن تهمة حيازة وعرض وتوزيع وإقتناء أدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا بطريقة غير قانونية.