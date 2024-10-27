تيارت.. انتشال جثة مراهق من بركة مائية

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تيارت، من العثور على جثة شخص مفقود داخل بركة مائية بمنطقة واد العبد دوار العبادلة، بلدية تاخمرت ودائرة فرندة.

وأوضح بيان لذات المصالح، أنه تم التدخل على الساعة 17سا10د، من اجل البحث عن شخص مفقود. داخل بركة مائية بمنطقة واد العبد دوار العبادلة ، بلدية تاخمرت ودائرة فرندة.

حيث تم انتشال جثة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 17 سنة على الساعة 23سا25د. تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، حسب البيان نفسه.

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